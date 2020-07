Coronavirus, oggi 229 nuovi contagi. Meno di 70 persone in terapia intensiva (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma, 9 lug – contagi in risalita, in particolare a causa dell’incremento verificatosi in Lombardia, ma situazione complessivamente stabile in Italia. E’ quanto emerge dai dati comunicati dal ministero della Salute. oggi i nuovi contagi registrati sono 229, ieri erano stati 193. Un aumento dovuto, come detto, in particolare ai casi rilevati nella regione italiana maggiormente colpita dal Coronavirus che oggi ha contato 119 nuovi casi, a fronte dei 71 di ieri. I morti invece sono Meno di ieri: oggi 12, ieri ne erano stati confermati 15. In totale in Italia sono decedute, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 34.926 persone. I malati, ovvero gli attualmente positivi, ... Leggi su ilprimatonazionale

