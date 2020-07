Coronavirus, Arcuri: 2 milioni di test sierologici a personale prima di inizio scuola (Di giovedì 9 luglio 2020) "Stasera emaniamo il bando per una procedura pubblica europea per acquistare 2 milioni di test sierologici da somministrare al personale docente e non docente prima della riapertura delle scuole”. Ad annunciarlo è il Commissario Domenico Arcuri, nel webinar organizzato dal Centro Studi Americani, intervistato da Lucia Annunziata. Per somministrare i test “ci avvarremo dei medici di famiglia, delle Asl e dei distretti sanitari. L'operazione verrà ripetuta nel corso dell'anno con delle cadenze in base all'evoluzione della pandemia”, ha spiegato il commissario (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I NUMERI DELL'ITALIA). Leggi su tg24.sky

