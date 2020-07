Come usare la modalità scatto continuo (Burst) su iPhone (#6) (Di giovedì 9 luglio 2020) Puntata 6 della rubrica “Come SCATTARE FOTO MIGLIORI CON iPhone” dove vi parlo di trucchi e consigli sulla fotografia con il melafonino. In questo episodio ho analizzato la modalità Burst, ovvero lo “scatto continuo” che leggi di più... Leggi su chimerarevo

matteosalvinimi : #Salvini: BTP italiani. In questo caso italiani padroni del Debito e della scelta di come usare quei soldi. Nel cas… - TNannicini : Meno Stato Chioccia, che pensa di usare l’Europa come un bancomat, più dialogo sociale per non lasciare nessuno da… - MeritaBiz : Vuoi scoprire come la #gamification può aiutare il tuo team di vendita a usare il #CRM e aumentare il margine? Tro… - SHOOGASBOOTY : RT @taeavecookies: cioè i bangtan studiano per l’università, stanno producendo un album tutto da soli imparando anche come usare i diversi… - xgeorgya : RT @tommosmjle_: io che inizialmente neanche sapevo usare twitter e non capivo come cavolo funzionava: io ora che ne sono dipendente e mi p… -

Ultime Notizie dalla rete : Come usare App Io, a cosa serve e come usare lo Spid per richiedere bonus Corriere della Sera Come sterilizzare mascherine e altri oggetti

Le mascherine fatte in tessuto (cotone o TNT, il più delle volte) si possono lavare in lavatrice usando semplice acqua calda (avendo l’accortezza di usare un programma di almeno 60 gradi). Prima di ...

Nuovi contagi in Austria, in alcuni Land torna l'obbligo di usare la mascherina

KLAGENFURT. L'aumento dei contagi da Coronavirus in Alta Austria è stato preso molto sul serio dalle autorità politiche del Land. Già avevamo riferito qualche giorno fa della decisione di chiudere tut ...

Le mascherine fatte in tessuto (cotone o TNT, il più delle volte) si possono lavare in lavatrice usando semplice acqua calda (avendo l’accortezza di usare un programma di almeno 60 gradi). Prima di ...KLAGENFURT. L'aumento dei contagi da Coronavirus in Alta Austria è stato preso molto sul serio dalle autorità politiche del Land. Già avevamo riferito qualche giorno fa della decisione di chiudere tut ...