CasaPound affigge manifesti funebri davanti alle sedi Inps: «Morti aspettando la cassa integrazione» (Di giovedì 9 luglio 2020) Centinaia di manifesti funebri firmati CasaPound Italia davanti alle sedi Inps in decine di città italiane. Denunciano «la morte dell’economia italiana e di migliaia di piccoli e piccolissimi imprenditori, messi in ginocchio dalle politiche governative e “giustiziati” dai disservizi, dai ritardi e dall’incapacità di gestire i pochi aiuti statali da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale». CasaPound: «L’Inps ha aggravato la situazione» «L’Inps», spiega in una nota CasaPound, dovrebbe essere l’ente pubblico di maggior sostegno ai lavoratori e agli imprenditori in questo momento ... Leggi su secoloditalia

