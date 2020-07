Bordoni: osservatorio criminalità strumento poco utile per città (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma – “Caos Sicurezza nella Capitale, con sempre piu’ frequenti episodi di criminalita’ la Raggi corre ai ripari con l’osservatorio, ma a fine consiliatura a che serve? Gli omicidi Cerciello, Piscetelli, Sacchi sono tutti episodi gravi e recenti, storie diverse ma legate alla droga, che circola a fiumi nelle nostre citta’. Una catena di recrudescenza, di violenza e criminalita’ che strutture di informative e di consulto come quella dell’Osseravatorio ‘recrudescenza criminalita”, non potranno di certo spezzare. In passato altri sindaci hanno optato per un Assessore alla sicurezza con poteri di intervento certamente piu’ concreti perche’ della sicurezza, quella vera, nessuno ne parla.” “La maxi rissa a Cornelia in pieno giorno e’ solo l’ultimo episodio. C’e’ un ... Leggi su romadailynews

