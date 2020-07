Balneari, Bruxelles contro l'Italia: "No a proroga concessioni" (Di giovedì 9 luglio 2020) La Commissione europea interviene sul nuovo decreto che di fatto conferma l'estensione per la stragrande maggioranza degli... Leggi su europa.today

Ultime Notizie dalla rete : Balneari Bruxelles

Agenzia ANSA

BRUXELLES - "Proseguiamo la discussione con le autorità italiane" sulle concessioni ai balneari, "sia a livello tecnico che ad alto livello politico. La discussione è in corso proprio ora, perciò segu ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 09 lug - 'Seguiamo da vicino la situazione per risolverla al piu' presto e affinche' la legge italiana sia conforme al diritto della Ue". Lo ha indicato la ...