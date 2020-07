Baby K e Chiara Ferragni nel video di Non Mi Basta Più spiccano il volo in un jet privato (Di giovedì 9 luglio 2020) Baby K e Chiara Ferragni nel nuovo video di Non Mi Basta Più giocano a fare le dive in un hangar dell'Aeroporto di Milano Linate. La clip è finalmente disponibile a qualche settimana dal rilascio del singolo che ha segnato il debutto di una coppia davvero insolita. La clip è girata da Andrea Folino ed è uno spaccato di tutte le emozioni generate dal viaggio, sia che si tratti dell'adrenalina prima della partenza sia che si tratti uno stato mentale che suggerisce di essere in vacanza. Il messaggio del brano è proprio questo: dare spazio all'immaginazione per sentirsi sempre in viaggio, con un'amica e con la musica giusta ad accompagnare l'avventura. La clip è girata in una pista d'atterraggio reale, quella dell'Aeroporto di Milano Linate, nella quale ... Leggi su optimagazine

