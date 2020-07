Ant-Man 3: le riprese inizieranno nell'estate 2021? (Di giovedì 9 luglio 2020) La produzione di Ant-Man 3, terzo capitolo dedicato al personaggio Marvel, potrebbe partire a giugno del 2021 anche se al momento non c'è conferma dagli studios. Ant-Man 3, a quanto pare, si farà e secondo ultime indiscrezioni la produzione del cinecomic Marvel con Paul Rudd potrebbe iniziare a giugno 2021, slittando di qualche mese rispetto all'iniziale data prevista, ovvero gennaio 2021. Secondo quanto riferito da Murphy's Multiverse, la data di inizio produzione per Ant-Man 3 è stata riprogrammata per l'estate 2021, quando le riprese dovrebbero partire ad Atlanta, in Georgia. Dopo non essere stato citato nel programma delle prossime uscite della Marvel, molti fan hanno ipotizzato che il terzo capitolo di Ant-Man fosse posticipato a data da destinarsi. I Marvel ... Leggi su movieplayer

I Marvel Studios non hanno ancora annunciata una data di uscita ufficiale per Ant-Man 3, ma sembra che non dovremmo aspettare molto prima di rivedere al cinema le avventure di Scott Lang e Hope Van ...

