Toti sul nuovo ponte di Genova: "Tante promesse e poi i grillini lo consegnano ad Aspi" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il nuovo ponte di Genova è pronto, ma sarà gestito dai Benetton. A quasi due anni dal crollo del Morandi e dopo mesi e mesi di polemica sulla revoca della concessioni ad Autostrade. Il governatore della Liguria è intervenuto sul tema: “Ebbene, dopo due anni di minacce, immobilismo, proclami, giustizia promessa e rimandata il ponte di Genova verrà riconsegnato proprio ad Autostrade, come ha ordinato il Governo M5S-PD”. Il governatore della Liguria rincara la dose: “Leggo la rassegna di questa mattina e penso... Ai grillini che promettevano, sulle macerie del Morandi, che avrebbero tolto subito le concessioni. A chi ci accusava di essere amici di Autostrade quando predicavamo solo buon senso dicendo che la giustizia si fa nei tribunali.Ai tanti partiti di Governo che si sono riempiti la bocca di cambiamento e nuova politica senza prendere ... Leggi su huffingtonpost

