Tom Meighan dei Kasabian condannato per violenza, la band: “Lo abbiamo allontanato, non avevamo scelta” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tom Meighan dei Kasabian, condannato per violenza, è stato allontanato dalla band dopo un primo annuncio che si presentava troppo criptico per comprendere le ragioni. La band di Leicester, infatti, aveva diffuso un primo comunicato in cui faceva sapere che il frontman aveva lasciato la formazione di comune accordo con gli altri membri. La scelta era dovuta a problemi di natura personale che da troppo tempo influenzavano la sua attività e per questo l'artista aveva scelto di dedicarsi alla sua sfera intima per rimettere ordine Nella serata di ieri, invece, è arrivata la verità: la BBC ha fatto sapere che Tom Meighan si è auto accusato di violenza domestica nei confronti dell'ex fidanzata Vikki Ager e per questo è stato condannato dal tribunale di Leicester. I Kasabian, una volta arrivato il procedimento penale, hanno diffuso un ... Leggi su optimagazine

