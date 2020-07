Terni, lo spacciatore dei due ragazzi morti nel sonno confessa: “Ho dato metadone” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Terni, ragazzi morti nel sonno, lo spacciatore arrestato confessa Ha confessato il ternano di 41 anni sottoposto a fermo dai carabinieri nella tarda serata di ieri, martedì 7 luglio, con l’accusa di avere ceduto un mix di sostanze che ha provocato la morte di Flavio Presuttari e Gianluca Alonzi, due ragazzi di 15 e 16 anni trovati cadavere nelle loro case in due quartieri diversi di Terni. L’avvocato Massimo Carignani, difensore dell’uomo, ha dichiarato: “Ha ammesso dal primo momento di avere ceduto loro del metadone, lo stesso che gli viene fornito presso il Sert, essendo seguito come tossicodipendente”. Il legale ha confermato a Fanpage.it che l’uomo ha ammesso tutte le sue ... Leggi su tpi

