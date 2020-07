Temptation Island, Annamaria in ​lacrime: "Basta, faccio le valigie" - (Di mercoledì 8 luglio 2020) Novella Toloni La prossima puntata di Temptation Island si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Annamaria e Antonio sembrano essere arrivati già a un punto di non ritorno e la bella napoletana sarebbe pronta a lasciare il programma Temptation Island è cominciato da solo una settimana e nel villaggio dei fidanzati e delle fidanzate si stanno già consumando i primi drammi. Mentre i telespettatori attendono di conoscere l'esito del primo falò di confronto, richiesto con urgenza da Alessandro per le parole della sua fidanzata Sofia, un'altra coppia sarebbe pronta ad abbandonare il reality dei sentimenti. Le premesse per un'edizione ricca di emozioni e colpi di scena c'erano tutte. A partire dall'ingresso nel programma della coppia vip più ... Leggi su ilgiornale

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - Blairwalvdorf : RT @Iperborea_: Fine Giugno: - Cuccarini vs Matano - Temptation Island - Di4co Gate - Triangolo Marcuzzi, Belen e De Martino - Magalli vs… - infoitcultura : Temptation Island 2020, la vendetta di Valeria: tradisce Ciavy con Alessandro - infoitcultura : Temptation Island 2020, Sofia e Alessandro le anticipazioni sul falò del 9 luglio: gli indizi in un video - BillFrancesco : Sono già curioso di vedere temptation island -