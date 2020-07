Sudafrica, bimba di 2 anni stuprata mentre è in isolamento per Covid-19 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sta destando tremendo orrore la notizia che arriva dal Sudafrica e che sta rapidamente facendo il giro del mondo. Qualcuno avrebbe stuprato una bimba di 2 anni mentre si trovava in ospedale. A notare il drammatico fatto sarebbero stati i familiari, una volta che la piccola è tornata a casa. Rappresentanti dell’ospedale parlano di un “errore di comunicazione“. Ricoverata per sospetto Covid-19 I fatti sono riportati da numerose fonti locali, che stanno analizzando con cautela la notizia, che se confermata sarebbe terrificante per l’efferatezza del crimine commesso. Qualche settimana fa, la famiglia di una bimba di 2 anni si sarebbe presentata nell’ospedale Dr George Mukhari a Ga-Rankuwa, distretto della capitale amministrativa ... Leggi su thesocialpost

