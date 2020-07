Sondaggi politici SWG, ora la gente si fida di andare nei bar e nei ristoranti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sondaggi politici SWG, ora la gente si fida di andare nei bar e nei ristoranti Pian piano si ritorna alla vita normale. O almeno ci si prova. Complice il livello molto basso dei contagi nel nostro Paese, gli italiani tornano a frequentare bar e ristoranti. È questo uno dei dati salienti dell’indagine di SWG, che ogni settimana tasta il polso della popolazione sulla pandemia di coronavirus. Secondo i suoi ultimi Sondaggi politici il 62% oggi si sente sicuro a entrare in un bar, e il 62% a mangiare fuori. Erano rispettivamente solo il 37% e il 32% all’inizio della fase 3 il 17 maggio. Si tratta di un miglioramento nei numeri che non ha interessato per esempio l’uso dei mezzi pubblici o l’assistere a uno ... Leggi su termometropolitico

AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Politica #SondaggiPoliticiElettorali #SondaggiPolitici2020 Ecco i Sondaggi politici elettorali Swg per LA7 ad… - 51inif : @istitutoixe @IpsosItalia sondaggi politici? Vediamo chi la dice più grossa - moneypuntoit : ?? Sondaggi politici 7 luglio: la Lega allunga sul PD, crolla Renzi, Zaia perde consensi ?? - divorex82 : RT @Fabio64356227: Falsi come una moneta da 3euro! Ieri B., nei sondaggi, aveva il 30% di preferenze per farlo tornare senatore contro il 6… - pietrorampini98 : @CarloCalenda @Codacons @CarloRienzi “l’attacco del povero Calenda, piccolo e isolato politico messo ai margini dei… -