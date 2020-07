Roma, i convocati in vista del Parma: non c’è Kluivert (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Roma, mediante un comunicato ufficiale, ha annunciato la lista dei convocati per la gara da disputare contro il Parma. Portieri: Pau Lopez, Fuzato, MiranteDifensori: Zappacosta, Kolarov, Cetin, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, IbanezCentrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara, MkhitaryanAttaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Perez Foto: Twitter ufficiale Roma L'articolo Roma, i convocati in vista del Parma: non c’è Kluivert proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

