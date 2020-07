«Rinascerò, rinascerai», il video interpretata anche nella lingua dei segni (Di mercoledì 8 luglio 2020) «Rinascerò, rinascerai - In lingua dei segni italiana». La posta sulla sua pagina Fb Roby Facchinetti e Elisabetta Maio, presidente dell’associazione «Conosci Lis» con sede a Cene, ha interpretato la canzone simbolo di Bergamo in questi mesi di Covid. Leggi su ecodibergamo

CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Con Techetechetè su Rai1 viaggio nella musica dei Pooh”. Nello speciale la nuova canzone “Rinascerò… - SMSNEWSOFFICIAL : Con Techetechetè su Rai1 viaggio nella musica dei Pooh. Nello speciale la nuova canzone “Rinascerò, rinascerai” ded… - WebradioFinance : Ora in onda Roby Facchinetti - Rinascero Rinascerai su Webradio Finance - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Roby Facchinetti - Rinascerò rinascerai - WebradioFinance : Ora in onda Roby Facchinetti - Rinascero Rinascerai su Webradio Finance -

Ultime Notizie dalla rete : Rinascerò rinascerai