Real Madrid, maxi-offerta per Fabian Ruiz ma per il Napoli non basta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Con i campionati ancora alle prese con il rush finale di stagione è già tempo, però, di concentrarsi sulla finestra estiva di calciomercato. Difficile ipotizzare maxi-spese in questo anomalo mercato post emergenza Covid-19 ma i top club cercheranno comunque di rinforzare la propria squadra per un’altra stagione da tour de force. Tra i sogni Neymar e Mbappé e le possibili cessioni di Bale e James Rodriguez, il Real Madrid guarda in casa Napoli nel tentativo di strappare Fabian Ruiz. Il classe 1996 è uno degli uomini di mercato del club di De Laurentiis e nemmeno una maxi-offerta da 65 milioni di euro, rivelata da Don Balon, parrebbe soddisfare le pretese del patron partenopeo. Il Napoli, infatti, ... Leggi su sportface

tancredipalmeri : La Juventus non prendeva 4 gol da quelli del Real Madrid in finale di Champions nel 2017 - DiMarzio : #RealMadrid, #Jovic in quarantena - bbchausa : Real Madrid ta ci wasa 350 tare da Marcelo - 100x100Napoli : Real Madrid, Jovic in isolamento: ha avuto contatti con un amico positivo al Coronavirus - StraNotizie : Real Madrid, Luka Jovic in isolamento: ha avuto contatti con un amico positivo al Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid-Deportivo Alavés dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Real Madrid, maxi-offerta per Fabian Ruiz ma per il Napoli non basta

Tra i sogni Neymar e Mbappé e le possibili cessioni di Bale e James Rodriguez, il Real Madrid guarda in casa Napoli nel tentativo di strappare Fabian Ruiz. Il classe 1996 è uno degli uomini di mercato ...

Real Madrid, Luka Jovic in isolamento: ha avuto contatti con un amico positivo al Covid

Nel Real Madrid scoppia il caso Luka Jovic. L'attaccante serbo, peraltro da tempo nel mirino dei dirigenti del Milan, dovrà osservare un periodo di isolamento dopo essere entrato in stretto contatto c ...

Tra i sogni Neymar e Mbappé e le possibili cessioni di Bale e James Rodriguez, il Real Madrid guarda in casa Napoli nel tentativo di strappare Fabian Ruiz. Il classe 1996 è uno degli uomini di mercato ...Nel Real Madrid scoppia il caso Luka Jovic. L'attaccante serbo, peraltro da tempo nel mirino dei dirigenti del Milan, dovrà osservare un periodo di isolamento dopo essere entrato in stretto contatto c ...