Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo in carriera? Le statistiche di CR7

Ecco Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo nei club e in Nazionale: le statistiche del fenomeno portoghese in carriera Nonostante la prima stagione "italiana" con la maglia della Juventus non si sia conclusa con la conquista della tanto desiderata Champions League, l'impatto di Cristiano Ronaldo con il calcio italiano è stato sicuramente positivo. Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo? CR7, arrivato a Torino dal Real Madrid per 117 milioni di euro nell'estate 2018, dopo aver concluso il 2018/2019 aggiungendo al suo già ricco Palmares una Supercoppa italiana e uno Scudetto con 28 gol totali in 43 presenze (21 in 31 in Serie A), nel 2019/2020 ha totalizzato finora 27 presenze e 26 gol in Serie A, 7 presenze e 2 reti in Champions League e 4 presenze e 2 reti in Coppa Italia, confermandosi su livelli realizzativi elevatissimi anche in Italia e ...

Ultime Notizie dalla rete : Quanti gol Stat of the game – quanti gol nel derby! Juvenews.eu Juventus, asse di mercato col Milan | Quanti intrecci fra i due club!

Secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.it‘, Juventus e Milan ... Succede di tutto a 'San Siro': la Juventus dopo essere andata in vantaggio per 2-0, subisce tre gol in cinque minuti, trionfo Milan.

Milan-Juventus, le pagelle: rimonta al cardiopalma dei rossoneri, finisce 4-2 a San Siro

DONNARUMMA 7 – Incolpevole sulle due reti bianconere, decisivo sul salvataggio sul colpo di testa di Rugani, che permette al Milan di restare in vantaggio. CONTI 6.5 – Sta trovando finalmente un po’ d ...

