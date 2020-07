Ponte di Genova, Rampelli: «Il regalo ai Benetton lo dimostra, M5S e Pd fanno il gioco delle parti» (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Basta prendere in giro gli italiani. Non si può sempre fare il partito di lotta e di governo”. Così Fabio Rampelli sul rinnovo della concessione del nuovo Ponte di Genova ad Autostrade per l’Italia. Una scelta che grida vendetta dopo la tragedia del Ponte Morandi. E mette in soffitta la baldanzosa rivoluzione dei grillini. Il vicepresidente della Camera punta il mirino contro i Cinquestelle. Dove sono finiti i proclami di Toninelli all’indomani del crollo del Ponte Morandi? Ridicola e poco credibile l’ira postume dei pentastellati dopo la decisione della ministra dei Trasporti, piddina doc, di rinnovare il regalo alla famiglia Benetton. Rampelli ai 5Stelle: basta con il ... Leggi su secoloditalia

HuffPostItalia : 'Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton' - Giorgiolaporta : Sanno vomitare invidia, scroccare #redditodicittadinanza e fare annunci a reti unificate. Per il resto sono come il… - matteosalvinimi : ?? STOP #POLTRONAVIRUS! Quindici chilometri di coda in A7, ennesima giornata da incubo per Genova e per tutta la Li… - PippoPusante : RT @GiorgiaMeloni: L'annuncio dell'affidamento della gestione del nuovo ponte di Genova ad Autostrade dei #Benetton è De profundis M5S, che… - IlCastiga : @fattoquotidiano No ,la frase l'ho sentita bene Ha detto'se fossi stato Benetton Genova di ponte ai trasporti sognare avrebbero' -