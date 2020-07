Polvere, ricci di mare e bungalows: ecco le fobie più strane delle celebs (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ok, ammettiamolo: abbiamo tutti paura di qualcosa. Fino a poco tempo fa, la mia era di incontrare solo casi umani fino alla vecchiaia, oppure, all’università, avevo il terrore di arrivare all’esame ed essermi dimenticata tutto. Certo, ci sono poi quelle più razionali che ci toccano da vicino, per esempio morire o perdere chi amiamo, e poi le più comuni: buio, altezze, spazi chiusi). Ma sappiate che ce ne sono alcune davvero rare e particolari. Polvere, ricci di mare, bungalows e ombelichi, per caso, vi fanno venire i brividi? Addirittura da non dormirci la notte o da scappare a gambe levate appena li vedete? Forse a voi no, ma ad alcuni personaggi famosi, sì. Se siete curiosi e volete sapere di chi stiamo parlando, allora ecco le fobie più strane delle celebs. Leggi su vanityfair

ShiningAntares_ : Il nemico mortale dei capelli ricci è la polvere, praticamente ti ritrovi con una matassa di lana uniforme in testa, na pizza praticamente -

Ultime Notizie dalla rete : Polvere ricci Polvere, ricci di mare e bungalows: ecco le fobie più strane delle celebs Vanity Fair.it