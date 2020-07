Omicidio Vannini, Federico Ciontoli rivelazione choc: “Era uno scherzo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Al via il nuovo processo per l’Omicidio di Marco Vannini. Per Federico Ciontoli suo padre parlò per scherzo. Secondo Marina Conte vi sono state dichiarazioni vergognose. E’ da poco iniziato il processo d’appello bis per l’Omicidio del giovane bagnino Marco Vannini, ucciso all’età di vent’anni da un colpo di pistola nella notte tra il 17 … L'articolo Omicidio Vannini, Federico Ciontoli rivelazione choc: “Era uno scherzo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

GianluigiNuzzi : Chissà quante balle sentiremo ancora oggi al nuovo processo per l’omicidio di Marco Vannini - repubblica : Omicidio Vannini: oggi si riparte da zero [di CLEMENTE PISTILLI] [aggiornamento delle 13:03] - SkyTG24 : #Roma, omicidio Vannini: al via processo d’Appello bis. La madre: “Ci aspettiamo giustizia” - infoitinterno : Omicidio Vannini, parla Federico Ciontoli: 'Ho paura che mi sparino in testa' - infoitinterno : Omicidio Marco Vannini, la madre contro il figlio di Ciontoli: 'Chiamò lui i soccorsi? Parole vergognose' -