Napoli Femminile, ufficiale: Vivien Beil passa alla San Marino Academy (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Vivien Beil, centrocampista tedesca classe 1995, non è più una calciatrice del Napoli Femminile. L’ex Jena era approdata all’ombra del Vesuvio nel gennaio scorso, disputando con le azzurre la seconda parte di stagione in Serie B. La 25enne si è accasata alla San Marino Academy, come annunciato tramite canali social dalla stessa società titana. “Fosforo e dinamismo per il centrocampo della San Marino Academy: Vivien Beil è una nuova Titana. Dopo le esperienze in Germania con lo Jena e la doppia avventura statunitense nel Maine ed in Connecticut, approda a San ... Leggi su anteprima24

Prende forma la rosa della San Marino Academy, ad un mese e mezzo dal debutto in Serie A femminile programmato per il prossimo 22 agosto. Dopo l’annuncio di Kunisawa e Labate, oggi è ufficiale l’appro ...

