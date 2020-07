Migranti, Papa Francesco: “Non immaginate l’inferno che si vive in Libia, il benessere ci ha reso insensibili” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Redazione 08/07/2020 Politica redazioneweb@agenziadire.com A sette anni dalla sua visita a Lampedusa, il Papa invita i cristiani a farsi un "esame di coscienza quotidiano" sull'atteggiamento verso i Migranti Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

