Mario Sconcerti distrugge la Juventus dopo il 4-2 col Milan: “È stata una figura inaccettabile per una grande squadra” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nel suo editoriale di oggi per il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti si è voluto soffermare sul clamoroso k.o. rimediato dalla Juventus di Maurizio Sarri contro il Milan. “Non ricordo una Juve così confusa da quando ero bambino. Non è un problema di scudetto, quello è vinto per reale mancanza di avversari. Il punto è la rapidità con cui si è dissolto un intero reparto, una intera grande squadra. Tre gol subiti in 5 minuti, una serie di errori da dilettanti puri. Non c’era un gruppo, è vero. Rugani stopper è la riserva della riserva. Ma è stata tutta la Juve a buttarsi via, come fosse già sicura di aver vinto partita e stagione. Per come è andata, per la facilità con ... Leggi su calciomercato.napoli

