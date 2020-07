Mandorle, effetti positivi su problemi cardiovascolari, diabete e peso (Di mercoledì 8 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Le proprietà nutrizionali delle Mandorle e gli effetti positivi sulla salute sono stati tra i protagonisti di Nutrimi – Forum di Nutrizione Pratica – congresso scientifico della durata di due giorni che si svolge ogni anno a Milano, con la partecipazione di relatori di fama nazionale e internazionale. Ambra Morelli, dietista ANDID, ha messo in evidenza le peculiarità delle Mandorle nel corso di un intervento dal titolo “Proprietà nutrizionali e funzionali delle Mandorle. Focus sulle evidenze scientifiche e sul miglioramento del profilo lipidico e metabolico”, con il supporto di Almond Board of California. La presentazione ha preso le mosse da alcune delle ricerche più recenti e rilevanti per mettere in evidenza le numerose ... Leggi su ilcorrieredellacitta

