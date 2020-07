Maddaloni: «La mia palestra è vuota, colpa del terrorismo mediatico» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sul Corriere del Mezzogiorno l’ex campione di judo Gianni Maddaloni lancia l’allarme. Nella sua palestra di Scampia, dove prima dell’emergenza Covid entravano 600 persone al giorno, adesso ne arrivano 50. «Prima del blocco per l’emergenza Covid entravano in palestra ogni giorno circa 600 persone. Da quando abbiamo riaperto non arrivano a cinquanta. Sono spariti in particolare i bambini ed i ragazzi. Ne venivano 150 al giorno, ora non li vedo più». Maddaloni non nasconde la sua preoccupazione. Non solo per l’aspetto economico, ma soprattutto per gli effetti sui bambini dell’abbandono dello sport. «Non è tanto o almeno non è soltanto un problema economico, che pure esiste, perché abbiamo speso migliaia di euro per adeguarci alle linee guida imposte ai centri sportivi e ad oggi non abbiamo ancora visto un ... Leggi su ilnapolista

napolista : Maddaloni: «La mia palestra è vuota, colpa del terrorismo mediatico» Al CorMez: «Prima del Covid c’erano ogni gior… - Valedance11 : RT @vitaindiretta: 'Per quanto mi riguarda, vederla abbattere fa un po' di tristezza. Ci ho vissuto con la mia famiglia dall'84 al 92. Sper… - vitaindiretta : 'Per quanto mi riguarda, vederla abbattere fa un po' di tristezza. Ci ho vissuto con la mia famiglia dall'84 al 92.… -

Ultime Notizie dalla rete : Maddaloni mia Maddaloni: «La mia palestra è vuota, colpa del terrorismo mediatico ilnapolista Maturità 2020. Al 'Villaggio dei Ragazzi' 9 studenti chiudono con 100, lode per una studentessa

Brillante maturità quella ottenuta dagli studenti delle Scuole secondarie superiori della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo" di Maddaloni. Ben 9 maturandi, infatti, hanno supera ...

Maddaloni, risultati eccellenti per la Maturità 2020 al “Villaggio dei Ragazzi”

Brillante maturità quella ottenuta dagli studenti delle scuole secondarie superiori della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”. Ben 9 maturandi, infatti, hanno superato l’agognato ...

Brillante maturità quella ottenuta dagli studenti delle Scuole secondarie superiori della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo" di Maddaloni. Ben 9 maturandi, infatti, hanno supera ...Brillante maturità quella ottenuta dagli studenti delle scuole secondarie superiori della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”. Ben 9 maturandi, infatti, hanno superato l’agognato ...