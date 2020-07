Juve, Lazio e Inter su Kumbulla. Ma l'affare con l'Hellas Verona è bloccato (Di mercoledì 8 luglio 2020) Marash Kumbulla sarà il protagonista di una lunga telenovela che terrà banco per tutta l'estate. Sulle tracce del difensore classe 2000, nota lieta dell'Hellas Verona, ci sono tre big del campionato italiano come Lazio, Juventus e Inter. La trattativa è attualmente in fase di stallo, nonostante il blitz dei giorni scorsi dei biancocelesti che hanno offerto 26 milioni di euro più una contropartita tecnica. Sono diversi i tasselli da incastrare per finalizzare l'accordo. Anche l'Inter è stata... Leggi su 90min

