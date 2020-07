Il ritorno dell’orso marsicano tra coccole e qualche timore (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo due secoli di assenza l’orso marsicano, il più prezioso mammifero italiano, è tornato nei boschi del Gran Sasso, la montagna più alta dell’Appennino. Il suo primo avvistamento avviene nella faggeta del Voltigno durante primi giorni di uscita dal lockdown, esattamente nello stesso versante in cui nel 1811 è riportata l’ultima presenza del plantigrado. Era questa una «Terra abbondante di lupi e di orsi», come si legge in un resoconto del 1575 del sacerdote Serafino Razzi, dove nel vicino paese … Continua L'articolo Il ritorno dell’orso marsicano tra coccole e qualche timore proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

