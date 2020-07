Il calciatore Keita paga un mese di vitto e alloggio a 150 lavoratori senegalesi: "Conosco la sofferenza" (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Conosco la sofferenza”. Così Keita Baldé Diao, attaccante del Monaco e del Senegal, ex di Lazio e Inter, racconta al Corriere della Sera la sua scelta di pagare un mese alloggio, vitto e vestiario a 150 lavoratori stagionali senegalesi a Llerida in Catalogna, la regione dov’è nato e cresciuto. Alcune strutture e alberghi cittadini, infatti, si sarebbero rifiutati di ospitare i braccianti agricoli prima dell’intervento del calciatore.“Ho visto il video del portavoce dei lavoratori: mi sono commosso per la vicenda, l’ho contattato e abbiamo iniziato pensare a come risolvere il problema ... Se non mi fossi esposto credo che i lavoratori avrebbero continuato a dormire in strada”.Il calciatore ha spiegato di essersi confrontato con una realtà che ha vissuto da vicino. “Vengo da genitori africani che hanno ... Leggi su huffingtonpost

