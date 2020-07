Genoa-Napoli, Mertens regala calcio d’angolo: Goldaniga trova il gol del pareggio (VIDEO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Genoa trova il gol del pareggio. Nel match contro il Napoli, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i padroni di casa sfruttano una ingenuità di Mertens che regala calcio d’angolo con un retropassaggio all’indietro mal riuscito. Sugli sviluppi del corner Goldaniga stacca in testa a Maksimovic e batte Meret con un portentoso colpo di testa: ecco il VIDEO del gol dell’1-1. Leggi su sportface

