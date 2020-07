Genoa-Napoli, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 8 luglio 2020) Al “Luigi Ferraris”, Genoa-Napoli si affrontano nel match valido per la 31^ giornata di Serie A: le probabili formazioni della partita Il “Luigi Ferraris” è pronto ad ospitare Genoa-Napoli, partita valido per il 31° turno di Serie A. I padroni di casa hanno un urgente bisogno di punti salvezza, dopo la vittoria del Lecce sulla Lazio. Condizione psicologica totalmente differente per i partenopei, che sono in lotta per il quinto posto e sembrano ormai rivitalizzati grazie alla cura Gattuso. I due tecnici non possono fare affidamento su due punti di riferimento: Romero da una parte e Koulibaly dall’altra. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 19.30 e la partita sarà visibile in TV, in esclusiva su Sky. Le probabili formazioni di ... Leggi su zon

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - sscnapoli : ?? #GenoaNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - KingEbii : RT @Squawka: Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese ?? Sampdoria… - infoitsport : Genoa-Napoli (8 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici -