Genitori o lavoratori, perché non si può esserlo entrambi nell’epoca del Covid (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il mantra della maggior parte dei genitori italiani in questi giorni è lo stesso: speriamo che la scuola riapra. Non è solo il timore per la mancanza di lezioni o la paura per la scarsa socialità è anche perché in molti si sono resi conto che fare tutto insieme è impossibile: il Covid ha mostrato che, senza sostegni esterni e lavorando da casa, è difficilissimo conciliare vita privata e lavoro, o come dice il New York Times, essere insieme lavoratori e genitori. Leggi su vanityfair

AnnaStramigioli : @dianacalibana @jacopo_iacoboni Già! I bambini sanno fastidio a casa quando i genitori sono lavoratori, nella versi… - Marco09182990 : #spotify Ma gli adulti lavoratori o i figli di papà che hanno tutto ciò che vogliono si rendono conto che c'è gente… - claudiopanarel7 : Questa é l'Italia del futuro, giovani mantenuti dai genitori e nonni pensionati Statali e nessun libero lavoro prog… - valeria_frezza : RT @IvanaVeronese: Grazie a @InGenere che ospita le mie riflessioni sui dati @INL_gov su dimissioni genitori lavoratori. Serve più condivis… - Natizevi : @LiaQuartapelle Bene. Cercate di considerare che il re - inserimento dei bambini (senza sapere neppure le modalità… -

Ultime Notizie dalla rete : Genitori lavoratori Regole e diritti dei genitori-lavoratori durante l'emergenza Covid, un vademecum risponde ai dubbi piacenzasera.it Genitori o lavoratori, perché non si può esserlo entrambi nell'epoca del Covid

Il New York Times analizza in un articolo le conseguenze del covid sulla conciliazione fra vita privata e lavoro che diventa sempre più difficile Il mantra della maggior parte dei genitori italiani in ...

Il piccolo cuore di Lorenzo salvato all’Opa

Gli occhi neri di Lorenzo quando si sono spalancati hanno visto per un attimo l’equipe dell’Opa, i medici che lo hammo messo al mondo per la seconda volta e che lo hanno restituito sano e salvo ai gen ...

Il New York Times analizza in un articolo le conseguenze del covid sulla conciliazione fra vita privata e lavoro che diventa sempre più difficile Il mantra della maggior parte dei genitori italiani in ...Gli occhi neri di Lorenzo quando si sono spalancati hanno visto per un attimo l’equipe dell’Opa, i medici che lo hammo messo al mondo per la seconda volta e che lo hanno restituito sano e salvo ai gen ...