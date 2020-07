Fondazione Symbola ed Enel presentano “100 Italian E-Mobility Stories 2020” (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – Dai grandi studi di design impegnati a ridefinire forme e stile dei veicoli del futuro, ai produttori di componenti chiamati ad alleggerire il peso dei veicoli grazie all’impiego di nuovi materiali (come leghe leggere, alluminio e titanio al posto dell’acciaio), fino ai produttori di veicoli, anche piccoli, per le diverse forme di mobilità che nel frattempo sono emerse, prime tra tutte il car sharing, l’Italia occupa un ruolo di primo piano nella rivoluzione della mobilità sostenibile. A dirlo è la terza edizione di “100 Italian E-Mobility Stories 2020”. Presentato oggi da Fondazione Symbola ed Enel, quest’anno in collaborazione con FCA , il Rapporto racconta l’e-Mobility ... Leggi su quifinanza

BlitzQuotidiano : Enel e fondazione Symbola presentano 100 italian circular economy stories - Affaritaliani : Fondazione Symbola ed Enel, quest’anno in collaborazione con FCA presentano “100 Italian E-Mobility Stories 2020” - StefaniaVentu16 : RT @Novamont: #SaveTheDate ? Giovedì 2 luglio la nostra AD Catia #Bastioli dialogherà con @erealacci durante il web Talk #Italiacheverrà ???… - Labsus1 : RT @Novamont: #SaveTheDate ? Giovedì 2 luglio la nostra AD Catia #Bastioli dialogherà con @erealacci durante il web Talk #Italiacheverrà ???… - erealacci : RT @Novamont: #SaveTheDate ? Giovedì 2 luglio la nostra AD Catia #Bastioli dialogherà con @erealacci durante il web Talk #Italiacheverrà ???… -