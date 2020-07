Finte vaccinazioni ai bambini: “La Petrillo deviava le telefonate” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nuovi retroscena sul caso dell’assistente sanitaria che effettuava Finte vaccinazioni. I pazienti erano per la maggior parte dei bambini. È il 10 giugno 2016, Emanuele Petrillo è stata spostata al ruolo di centralinista con compiti di ricezione per le prenotazioni dei vaccini. «Al momento del suo trasferimento al centralino ci accorgemmo che aveva messo la … L'articolo Finte vaccinazioni ai bambini: “La Petrillo deviava le telefonate” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

2_crim : Vorrebbero che vaccino #covid fosse obbligatorio. Prima di lo facessero quelli che lo propongono e le loro famigli… -

Ultime Notizie dalla rete : Finte vaccinazioni

Il Gazzettino

«Un dubbio così assurdo che io stessa non ho mai neppure pensato di controllare come svolgesse il proprio lavoro», ha spiegato ieri ai giudici, nella prima udienza dell’istruttoria dibattimentale, la ...Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel suo punto settimanale sull'emergenza Coronavirus ha parlato anche dei fondi del Mes. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel c ...