Eleonora Giorgi: "Clizia e Paolo? Spero che tra loro le cose rimangano così..." (Di mercoledì 8 luglio 2020) Eleonora Giorgi, intervistata dal settimanale Novella 2000, è tornata a parlare della relazione in corso tra suo figlio, Paolo Ciavarro, e la fashion blogger Clizia Incorvaia, che si sono conosciuti e innamorati durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip. La celebre attrice, anche lei ex concorrente del reality show di Canale 5, ha confermato le buone impressioni su Clizia Incorvaia, ricordando la sofferenza del figlio causata dalla lontananza forzata dalla compagna:Eleonora Giorgi: "Clizia e Paolo? Spero che tra loro le cose rimangano così..." 08 luglio 2020 16:13. Leggi su blogo

mylovebefore : #ciavarrini anche questo sta girando su facebook, Eleonora Giorgi che parla di #CliziaIncorvaia - ChiccoseDOC : ELEONORA GIORGI, DALLE PAGINE DI “NOVELLA 2000”, SVELA LA REUNION GIA’ AVVENUTA CON IL FIGLIO PAOLO CIAVARRO E LA F… - donatda : #Repost novella2000_official • • • • • • La copertina di questa settimana. Tra le tante esclusive: Eleonora Giorgi… - Novella_2000 : Eleonora Giorgi a Novella 2000 svela come procedono le cose tra Paolo e Clizia e cosa pensa della Incorvaia (ESCLUS… - Notiziedi_it : Eleonora Giorgi a Novella 2000 svela come procedono le cose tra Paolo e Clizia e cosa pensa della Incorvaia (ESCLUS… -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Giorgi

Oggi Eleonora Giorgi ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000. E in questa occasione la popolare attrice ha parlato in lungo e in largo della fidanzata di suo ...La storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ha appassionato milioni di fan del Grande Fratello che, ancora oggi, seguono l’evolversi della loro relazione. La prima a fare il tifo per loro ...