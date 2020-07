Djokovic promette: "A Roma ci sarò. Potrei saltare Us Open" (Di mercoledì 8 luglio 2020) Novak Djokovic rischia di saltare gli Us Open ma agli Internazionali di Roma, che si terranno dal 20 al 27 settembre, ci sarà: «Non so ancora se giocherò gli Us Open - ha detto il serbo - sicuramente non andrò a Washington, mentre la partecipazione a Cincinnati è legata alla mia presenza allo Us Open. Per ora sono sicuro di giocare Madrid, Roma e il Roland Garros». Il numero uno del mondo svela solo in parte i suoi programmi per la ripartenza del tennis mondiale. Il 33enne serbo commenta poi al giornale del suo paese, Zurnal, quanto accaduto all'Adria Tour, torneo di beneficenza da lui organizzato e dove di è sviluppato un focolaio di coronavirus a causa del mancato rispetto delle norme sanitarie: ... Leggi su iltempo

La giovane promessa del tennis americano ha confessato di amare Federer, anche se il suo gioco è più simile a quello di Djokovic Tennis. Brandon Nakashima è uno dei maggiori prospetti del tennis statu ...

Djokovic sposta il test a fine quarantena. E il primo ministro serbo lo difende

È il giorno delle marce indietro per alcuni delle star del tennis che, dopo aver partecipato all’Adria Tour, sono risultati positivi al test per il Covid-19. Alexander Zverev, che aveva promesso di ri ...

