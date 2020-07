De Paul, salvezza con l’Udinese e poi addio: Fiorentina e Atletico alla finestra (Di mercoledì 8 luglio 2020) Rodrigo De Paul ha chiesto all’Udinese di essere ceduto alla fine della stagione ma i friulani vogliono almeno 40 milioni Secondo La Gazzetta dello Sport Rodrigo De Paul ha chiesto all’Udinese di essere ceduto a fine della stagione. Il club. bianconero valuta l’argentino almeno 40 milioni di euro e Pozzo aspetta offerte all’altezza. L’Atletico Madrid e l’Inter, in passato, si erano scontrate sulle richieste astronomiche di Pozzo, ma il calciatore vuole una nuova sfida. Per questo motivo si potrebbe inserire prepotentemente l’ambiziosa Fiorentina. Il club viola era sulle tracce dell’argentino già a gennaio, dove ha offerto 28 milioni all’Udinese ricevendo come risposta un secco no. I viola non possono offrire il palcoscenico della Champions, ma i buoni rapporti tra l’argentino e il ds Pradè possono avvicinare le ... Leggi su calcionews24

La SPAL ospita l'Udinese nello scontro salvezza della 31ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. La SPAL di Gigi Di Biagio sfida in casa l'Udinese di ...

De Paul: Il pacco di milioni della Fiorentina a cui Pozzo ha detto no e l’ipervalutazione del giocatore. Ma i viola sono sempre in lizza

Rodrigo De Paul ha un doppio obiettivo: portare l’Udinese alla salvezza e poi conquistarsi un posto al sole in una squadra più ambiziosa. La scorsa estate la Fiorentina si era mossa con molta ...

