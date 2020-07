Corrotti: campo nomadi via Candoni, guerriglia preoccupante (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma – “Sgomberare i campi rom e’ una priorita’ per i romani che vogliono fermare il degrado, i roghi tossici e gli atti vandalici che troppo spesso si ripetono all’interno di queste aree, come dimostra anche il recente susseguirsi di eventi nel campo rom di via Candoni oggetto anche di una nostra visita in cui i dipendenti nella rimessa Atac adiacente ci sottolineavano il grave disagio di convivenza. In questo, di certo la guerriglia scoppiata in queste ore all’interno del campo rom non rassicura gli animi”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. Leggi su romadailynews

Sulla faccenda è voluta intervenire anche Laura Corrotti, consigliera regionale della Lega e che proprio nei giorni scorsi è stata in visita al campo nomadi con Matteo Salvini: “Sono eventi come quest ...

Sono passate solo poche ore dal sopralluogo del leader della Lega Matteo Salvini nel deposito Atac di via Candoni, alla Magliana. Sul campo rom che confina con la rimessa degli autobus è scesa la nott ...

