Conte sfotte Meloni e Salvini citando Ecce Bombo di Nanni Moretti: “Mi si nota di più…” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa da Madrid ha paragonato l’opposizione di centrodestra a Nanni Moretti in Ecce Bombo a proposito dell’eterna querelle sugli inviti a Salvini, Meloni e Tajani a discutere delle proposte per il rilancio del paese dopo l’emergenza Coronavirus: “C’è un po’ di difficoltà a concordare con l’opposizione un luogo e un tempo in cui confrontarsi. Mi ricorda un po’ il Nanni Moretti di Ecce Bombo: «Mi si nota di più se lo facciamo a Villa Pamphilj o più istituzionalmente a Palazzo Chigi? Mi si nota più se si fa in un modo o in ... Leggi su nextquotidiano

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa da Madrid ha paragonato l’opposizione di centrodestra a Nanni Moretti in Ecce Bombo a proposito dell’eterna querelle sugli inviti a ...

