Concerti di Colapesce e Dimartino nel 2020: le nuove date dopo l’album I Mortali e i biglietti in prevendita (Di mercoledì 8 luglio 2020) I Concerti di Colapesce e Dimartino, nel 2020, sono stati riconfermati dopo lo slittamento del tour teatrale programmato per la primavera. I due cantautori hanno lanciato da poco il disco I Mortali anticipato dal singolo Luna Araba in collaborazione con Carmen Consoli. Per le date nei teatri il duo aveva messo in piedi uno show particolare e tutt'altro che convenzionale e per ripartire ha dovuto modificare il programma, adattandolo all'estate e alle alte temperature, specialmente nei nuovi contesti. Per questo la riprogrammazione dei Concerti di Colapesce e Dimartino, nel 2020, sarà in un format più estivo: i due artisti suoneranno da postazioni diverse e si faranno accompagnare dallo strumentista e produttore KWSK Ningia. Sono state annullate, tuttavia, le date di Napoli, Torino e Trento e per questi tre eventi è possibile richiedere il voucher. Ecco le ... Leggi su optimagazine

Dopo lo spostamento, dovuto all’epidemia di Covid-19, delle date del tour teatrale previsto per la primavera del 2020, quest’estate Colapesce e Dimartino non avrebbero dovuto girare. L’idea iniziale e ...

