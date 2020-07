Come fissare i commenti preferiti in cima a un post di Instagram (Di mercoledì 8 luglio 2020) Instagram introduce i Pinned Comments (immagine: Instagram)Instagram ha implementato una nuova funzionalità che permette ai suoi utenti di fissare i commenti preferiti in cima al post. Pinned Comments, Come la puntina da disegno, consente di fissare virtualmente in testa al thread un massimo di tre commenti per post. Instagram ha iniziato a testare questa opzione a maggio e, visti i feedback positivi, ha pensato di renderla disponibile a livello globale. https://twitter.com/Instagram/status/1280534351680122881 Agli utenti iOs sarà sufficiente scorrere il commento interessato verso sinistra per accedere ai tasti di moderazione dei commenti. Qui, oltre alle classiche opzioni di risposta, segnalazione ed eliminazione, ci sarà la nuova icona a forma di puntina. Gli utenti Android possono accedere tenendo premuto il commento interessato: a quel punto l’icona della ... Leggi su wired

