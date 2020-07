Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano: una famosa attrice li ha messi in crisi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Questo articolo Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano: una famosa attrice li ha messi in crisi è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Claudia Mori è la moglie di Adriano Celentano; la coppia ha vissuto un lungo periodo di crisi in cui il cantante si è invaghito di una famosa attrice. Claudia Mori è la moglie di Adriano Celentano dal lontano 1964; i due si sono conosciuti sul set del film Uno strano tipo. All’epoca lei era ancora … Leggi su youmovies

