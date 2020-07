Cinque anni fa un devastante tornado si abbatteva sulla Riviera del Brenta, tra i più violenti della storia d’Italia [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nel pomeriggio di mercoledì 8 luglio 2015, uno dei fenomeni meteorologici più violenti della storia si abbatteva sull’Italia. “Cinque anni fa, nel primo pomeriggio dell’8 luglio 2015, un devastante tornado sconvolse la Riviera del Brenta, spazzando via in pochi minuti case, aziende, infrastrutture pubbliche, ville storiche, monumenti, auto, e soprattutto la vita di un uomo, Claudio Favaretto, la cui macchina fu sollevata e sbattuta a terra dal vento“: con queste parole il governatore Luca Zaia ricorda quando accaduto in quei giorni. “Ricordo il terreno asciutto nonostante la grande pioggia, seccato dalla violenza dell’uragano. Ricordo la disperazione delle famiglie e degli imprenditori della Riviera, ma anche la forza di non essere sconfitti dagli eventi. Ricordo anziani pulire strade e spalare fango per far tornare tutto come ... Leggi su meteoweb.eu

