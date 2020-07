Catania, lancia dal quarto piano il cane di sette mesi per fare un dispetto al compagno (Di mercoledì 8 luglio 2020) I carabinieri di Gravina di Catania hanno denunciato una donna di 44 anni di San Giovanni La Punta, con alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, poiché ritenuta responsabile di maltrattamenti di animali seguiti da decesso. La donna, al culmine di una lite con il compagno, per fargli un dispetto, ha lanciato il suo cane fuori dalla finestra, uccidendolo. Il cane, un meticcio di soli 7 mesi, è stato scaraventato giù dal quarto piano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed un veterinario che ha fatto di tutto per salvare il cucciolo che purtroppo è morto per le ferite riportate. Stando a una prima ricostruzione, la 44enne e il compagno da poco erano andati a convivere ... Leggi su tpi

