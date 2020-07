Bonus maggio, nuove istruzioni INPS (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’INPS ha pubblicato una circolare (6 luglio) con alcune novità e note riepilogative riguardo la misura straordinaria di sostegno introdotta dal decreto Rilancio per supportare i lavoratori in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. La circolare ricapitola in pratica chi deve fare specifica domanda anche per l’indennità Covid-19 corrispondente alla mensilità di maggio (anche alla luce di “nuovi requisiti“) e ricorda come inviare l’istanza per le prestazioni. Chi deve fare domanda L’istituto ricapitola chi ha diritto al Bonus per il mese di maggio 2020, ossia: liberi professionisti, lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 19 maggio 2020 non fossero ... Leggi su quifinanza

