Atalanta-Sampdoria oggi in tv: orario e come vederla in diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Atalanta-Sampdoria sarà visibile oggi in tv, di seguito l’orario e come vederla in diretta streaming. Al Gewiss Stadium gli orobici puntano a vincere per portarsi a soli due punti dal secondo posto, mentre i blucerchiati vogliono conquistare punti salvezza e sono l’unica squadra in questo campionato che non ha ancora subito gol dai nerazzurri. La partita prenderà il via alle ore 21.45 di mercoledì 8 luglio, diretta tv su Sky Sport Serie A e streaming sulla piattaforma Sky Go. Leggi su sportface

