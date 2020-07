Anche Beck ha 50 anni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una buona scusa per riascoltare le sue otto canzoni migliori, scelte dal peraltro direttore Luca Sofri, a partire da quella che sanno tutti Leggi su ilpost

Si chiama Beck Hansen: suo padre è musicista, la madre frequentava la Factory di Andy Warhol. Anche lui era un po' stranetto e insieme a un'insana passione per i collage, coltivò il suo talento ...