WhatsApp non funziona più sui vecchi smartphone Android (Di martedì 7 luglio 2020) (Foto: WhatsApp)Aumenta la lista degli smartphone non più compatibili con WhatsApp dopo la decisione di estendere l’elenco anche ai dispositivi al di sotto della versione 4.0.3 di Android. Non c’è stato un vero e proprio annuncio come quello dello scorso 1 febbraio quando si era interrotto il supporto da Android 2.3.7 Gingerbread e iOs 8 e il motivo è presto detto. Vengono infatti tagliati tutti quei dispositivi con ancora le versioni Android Honeycomb (tra 3.0 e 3.2.6) e la prima release del successivo Ice Cream Sandwich ossia la 4.0. Nel primo caso si tratta soprattutto di tablet dato che Honeycomb era stato progettato proprio per dispositivi dal grande schermo, mentre nel secondo si considera una piccolissima porzione dell’immenso ventaglio dell’os del robottino verde, meno dello 0.2% secondo i dati aggiornati allo scorso aprile. Una fetta ... Leggi su wired

MediasetTgcom24 : WhatsApp non fornirà dati utenti ad autorità di Hong Kong #WhatsApp - DarioMassi : #WhatsApp non funziona più sui vecchi #smartphone #Android - PezzyDiAmy : @Martie_Way Almeno non hai 'Ciao! Sto usando Whatsapp'. - cl3notcle : @fancazzistatop Come se Instagram, facebook e whatsapp non facessero lo stesso - factanza : RT @Torcha_it: Le #3delgiorno a @factanza -Il consumo del #gelato in estate è crollato del 20% -#Facebook e #WhatsApp non manderanno i dati… -