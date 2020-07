Varese, primario sospeso per insulti omofobi: «Devo operare un fr***o di me**a» (Di martedì 7 luglio 2020) Si è lasciato andare a commenti omofobi mentre operava un paziente sotto l’effetto dell’anestesia in sala operatoria, alla presenza di colleghi medici e di infermieri. La vicenda ha visto protagonista un chirurgo dell’ospedale di Cittiglio, in provincia di Varese. «Ma guardate se io Devo operare un fr***o di me**a, sieropositivo del ca**o! Si divertono e poi va cosa dobbiamo operare!». Le parole sono state riportate da un suo collega in un esposto presentato nelle scorse settimane alla direzione ospedaliera, all’Asst Sette Laghi – struttura di cui il chirurgo è primario – e al Tribunale del Malato di Varese. L’Ordine dei Medici di Varese ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del medico che, per il momento, è stato sospeso. Cosa è successo Secondo quanto si legge nel ... Leggi su open.online

