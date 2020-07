Tutti negativi i 180 migranti della Ocean Viking. Terminato il trasbordo sulla Moby Zaza per la quarantena (Di martedì 7 luglio 2020) Partiti dalla Libia e soccorsi dalla nave della ong francese Sos Méditerranée, avevano trascorso nove giorni in mare in attesa del permesso di sbarco. Ora si trovano a Porto Empedocle Leggi su repubblica

